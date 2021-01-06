В китайском городе Харбин построили уникальную 50-метровую модель авианосца "Ляонинь" из снега, в ширину она составляет десять метров и очень похожа на оригинал – вплоть до характерных истребителей на палубе, сообщает China Xinhua News.

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Для постройки снеговой копии авианосца были задействованы 19 человек, они трудились над созданием скульптуры около трех недель.

На авиакрыле корабля разместили 26 палубных истребителей Shenyang J-15, а также разведывательные и спасательные вертолеты. Кроме самого судна, создатели корабля также вырезали изо льда морские волны вокруг него.

СПРАВКА. "Ляонин" – авианосец военно-морских сил Китая, известен также под бортовым номером 16. Он стал первым авианосцем в истории военно-морского флота КНР.



Его строительство для СССР начали в 1985 году в Николаеве – тогда будущее судно называлось "Рига". В 1992 году из-за нехватки денег процесс создания корабля был законсервирован, а в 1998 году крейсер был куплен Китаем и достроен уже как авианосец там.

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Дарья Мостовая

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