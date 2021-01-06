UA

В Китае из снега построили 50-метровую копию авианосца "Ляонин": видео видео

06.01.2021, 08:05
Ледяной авианосец (скриншот с видео)
"Щедрик, каким вы его еще не слышали". Военный оркестр США спел для украинцев: видео
"Щедрик, каким вы его еще не слышали". Военный оркестр США спел для украинцев: видео
На Азовском море бушует шторм: затапливает пляжи и дорогу к резиденции президента – видео
На Азовском море бушует шторм: затапливает пляжи и дорогу к резиденции президента – видео

В китайском городе Харбин построили уникальную 50-метровую модель авианосца "Ляонинь" из снега, в ширину она составляет десять метров и очень похожа на оригинал – вплоть до характерных истребителей на палубе, сообщает China Xinhua News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Для постройки снеговой копии авианосца были задействованы 19 человек, они трудились над созданием скульптуры около трех недель. 

На авиакрыле корабля разместили 26 палубных истребителей Shenyang J-15, а также разведывательные и спасательные вертолеты. Кроме самого судна, создатели корабля также вырезали изо льда морские волны вокруг него.

СПРАВКА. "Ляонин" – авианосец военно-морских сил Китая, известен также под бортовым номером 16. Он стал первым авианосцем в истории военно-морского флота КНР.

Его строительство для СССР начали в 1985 году в Николаеве – тогда будущее судно называлось "Рига". В 1992 году из-за нехватки денег процесс создания корабля был законсервирован, а в 1998 году крейсер был куплен Китаем и достроен уже как авианосец там.

Смотрите также: Спустя 77 лет нашли потопленный авианосец США: фото, видео

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Китай авианосец видео ляонин снеговая скульптура

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Валютный вопрос 2021: сколько будет стоить доллар в этом году – 26 или 30 грн?

ПрогнозВалютный вопрос 2021: сколько будет стоить доллар в этом году – 26 или 30 грн?
 