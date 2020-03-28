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28.03.2020, 23:15

В Нью-Йорк отправили огромный корабль-госпиталь ВМС США USNS Comfort: фото

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В Нью-Йорк отправили огромный корабль-госпиталь ВМС США USNS Comfort: фотоВ Нью-Йорк отправили огромный корабль-госпиталь ВМС США USNS Comfort: фотоВ Нью-Йорк отправили огромный корабль-госпиталь ВМС США USNS Comfort: фотоВ Нью-Йорк отправили огромный корабль-госпиталь ВМС США USNS Comfort: фотоВ Нью-Йорк отправили огромный корабль-госпиталь ВМС США USNS Comfort: фотоВ Нью-Йорк отправили огромный корабль-госпиталь ВМС США USNS Comfort: фото
В Нью-Йорк отправили огромный корабль-госпиталь ВМС США USNS Comfort: фотоВ Нью-Йорк отправили огромный корабль-госпиталь ВМС США USNS Comfort: фотоВ Нью-Йорк отправили огромный корабль-госпиталь ВМС США USNS Comfort: фотоВ Нью-Йорк отправили огромный корабль-госпиталь ВМС США USNS Comfort: фотоВ Нью-Йорк отправили огромный корабль-госпиталь ВМС США USNS Comfort: фотоВ Нью-Йорк отправили огромный корабль-госпиталь ВМС США USNS Comfort: фото
В Нью-Йорк отправили огромный корабль-госпиталь ВМС США USNS Comfort: фотоВ Нью-Йорк отправили огромный корабль-госпиталь ВМС США USNS Comfort: фотоВ Нью-Йорк отправили огромный корабль-госпиталь ВМС США USNS Comfort: фотоВ Нью-Йорк отправили огромный корабль-госпиталь ВМС США USNS Comfort: фотоВ Нью-Йорк отправили огромный корабль-госпиталь ВМС США USNS Comfort: фотоВ Нью-Йорк отправили огромный корабль-госпиталь ВМС США USNS Comfort: фото

Плавучий госпиталь ВМС США USNS Comfort отправился из Вирджинии в Нью-Йорк

Сегодня, 28 марта, из порта Норфолк в американском штате Вирджиния состоялась церемонии отправки плавучего госпиталя в гавань Нью-Йорка, где он будет помогать больницам, переполненным пациентами с COVID-19. Об этом сообщает Голос Америки.

Ожидается, что USNS Comfort прибудет в Нью-Йорк 30 марта, заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

На корабле установлены 1000 коек для пациентов, не зараженных коронавирусом – это даст возможность высвободить места в больницах и уменьшить нагрузку на местных врачей.

  • 26 марта сообщалось, что половина жителей Нью-Йорка может заразиться коронавирусом, в городе возводят временные  морги в палатках и трейлерах.
  • 27 марта количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в США превысило 100 000 человек. 
  • По данным анализа Медицинской школы Университета Вашингтона, эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 может убить более 81 000 человек в США за следующие четыре месяца и, вероятно, не затихнет до июня.

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Теги: вмс сша, нью-йорк, коронавирус
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