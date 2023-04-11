Укроборонпром передал ВСУ партию новых снарядов 122 мм для советской артиллерии — фото

Укроборонпром передал в Вооруженные Силы Украины партию новых артиллерийских снарядов калибра 122 мм. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

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Вслед за новой партией танковых снарядов калибра 125 мм, войска получили 122-мм боеприпасы для артиллерийских орудий советского образца.

Производство происходит совместно с одной из стран НАТО на заграничных мощностях.

Снаряды производят по украинским технологиям и с привлечением отечественных специалистов.

Снаряд калибра 122 мм используется украинской артиллерией при работе с прицепными гаубицами Д-30 (максимальная дальность поражения – 15 400 м) и САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальная дальность поражения – 15 200 м).

В начале ноября 2022 года министр обороны Алексей Резников рассказал, что на предприятиях Укроборонпрома наладили производство снарядов калибров 152 мм и 122 мм, а также мин 120 мм.

В январе 2023 года Укроборонпром сообщил о начале серийного производства 82-мм осколочных мин за границей.

9 февраля сообщалось, что Укроборонпром в партнерстве с одной из стран НАТО развернул производство мин калибра 120 мм.

Дмитро Гриниченко

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