Укроборонпром отчитался о новой партии 125 мм танковых снарядов. Помогли в НАТО — фото
11.04.2023, 06:16
Новые танковые снаряды 125 мм (Фото: Укроборонпром)
Укроборонпром отчитался о производстве новой партии танковых снарядов калибра 125 мм совместно с одной из стран НАТО. Об этом сообщила пресс-служба концерна.
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В УОП заявили об отгрузке очередной партии танковых снарядов 125 мм, которые используются на боевых машинах советского образца.
Отмечается, что боеприпасы производят совместно с одной из стран НАТО.
Ранее польская группа PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) и одно из украинских государственных предприятий договорились о совместном производстве 125-мм снарядов для танков.
Соглашение о взаимодействии между компаниями было подписано 5 апреля в рамках визита президента Владимира Зеленского в Польшу.
- В начале ноября министр обороны Алексей Резников рассказал, что на предприятиях Укроборонпрома наладили производство снарядов калибров 152 мм и 122 мм, а также мин 120 мм.
- В январе Укроборонпром сообщил о начале серийного производства 82-мм осколочных мин за границей.
- 9 февраля сообщалось, что Укроборонпром вместе с одной из стран НАТО развернул производство мин калибра 120 мм.
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