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Укроборонпром отчитался о новой партии 125 мм танковых снарядов. Помогли в НАТО — фото

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 06:16
Укроборонпром отчитался о новой партии 125 мм танковых снарядов. Помогли в НАТО — фото - Фото
Новые танковые снаряды 125 мм (Фото: Укроборонпром)

Укроборонпром отчитался о производстве новой партии танковых снарядов калибра 125 мм совместно с одной из стран НАТО. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

В УОП заявили об отгрузке очередной партии танковых снарядов 125 мм, которые используются на боевых машинах советского образца.

Новые танковые снаряды 125 мм (Фото: Укроборонпром)

Отмечается, что боеприпасы производят совместно с одной из стран НАТО.

Новые танковые снаряды 125 мм (Фото: Укроборонпром)

Ранее польская группа PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) и одно из украинских государственных предприятий договорились о совместном производстве 125-мм снарядов для танков.

Соглашение о взаимодействии между компаниями было подписано 5 апреля в рамках визита президента Владимира Зеленского в Польшу.

Читайте также: Укроборонпром за границей начал производить 125-мм снаряды для танков – фото

Дмитро Гриниченко
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