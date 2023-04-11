Укроборонпром отчитался о новой партии 125 мм танковых снарядов. Помогли в НАТО — фото

Укроборонпром отчитался о производстве новой партии танковых снарядов калибра 125 мм совместно с одной из стран НАТО. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

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В УОП заявили об отгрузке очередной партии танковых снарядов 125 мм, которые используются на боевых машинах советского образца.

Отмечается, что боеприпасы производят совместно с одной из стран НАТО.

Ранее польская группа PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) и одно из украинских государственных предприятий договорились о совместном производстве 125-мм снарядов для танков.



Соглашение о взаимодействии между компаниями было подписано 5 апреля в рамках визита президента Владимира Зеленского в Польшу.

Дмитро Гриниченко

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