UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Укрпошта продаст последние марки с кораблем 10 июня. Дальше – "Добрый вечер" и пес Патрон

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 19:58
Укрпошта продаст последние марки с кораблем 10 июня. Дальше –
Фото: Укрпошта

Укрпошта анонсировала завершение продаж марки "Корабль ВСЕ" на следующей неделе. В планах выпуск еще двух марок – "Добрый вечер" и с псом-сапером Патроном. Об этом сообщил директор Укрпошты Игорь Смелянский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"На следующей неделе заканчиваем продажи марки "Корабль ВСЕ", но есть две группы клиентов, которые раньше не могли их приобрести, – село и наша диаспора за границей. Поэтому исправляемся", – сообщил Смелянский.

Он отметил, что со вчера возобновлены продажи марки в магазине Укрпошты на eBay.

Последние продажи марки "Корабль ВСЕ" в Украине состоятся 10 июня онлайн, а также в сельских отделениях и главпочтамтах областных центров. Детали Смелянский пообещал сообщить вечером 9 июня.

Также Смелянский рассказал, что Укрпошта закончила прием работ на марку "Добрый вечер", их поступило больше 1000. Укрпошта отберет топ-5 или топ-10 и выставит эскизы на онлайн-голосование на следующей неделе, чтобы выбрать победителя.

"Над Патроном тоже работаем – все будет", – добавил он.

  • 15 мая Укрпошта анонсировала марку, которая будет посвящена победе украинской группы Kalush Orchestra на Евровидении. 

Читайте также: Украинский пес-сапер Патрон получил престижную премию в Каннах – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
патрон укрпошта марка русский военный корабль
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 