Укрпошта продаст последние марки с кораблем 10 июня. Дальше – "Добрый вечер" и пес Патрон

Укрпошта анонсировала завершение продаж марки "Корабль ВСЕ" на следующей неделе. В планах выпуск еще двух марок – "Добрый вечер" и с псом-сапером Патроном. Об этом сообщил директор Укрпошты Игорь Смелянский.

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"На следующей неделе заканчиваем продажи марки "Корабль ВСЕ", но есть две группы клиентов, которые раньше не могли их приобрести, – село и наша диаспора за границей. Поэтому исправляемся", – сообщил Смелянский.

Он отметил, что со вчера возобновлены продажи марки в магазине Укрпошты на eBay.

Последние продажи марки "Корабль ВСЕ" в Украине состоятся 10 июня онлайн, а также в сельских отделениях и главпочтамтах областных центров. Детали Смелянский пообещал сообщить вечером 9 июня.

Также Смелянский рассказал, что Укрпошта закончила прием работ на марку "Добрый вечер", их поступило больше 1000. Укрпошта отберет топ-5 или топ-10 и выставит эскизы на онлайн-голосование на следующей неделе, чтобы выбрать победителя.

"Над Патроном тоже работаем – все будет", – добавил он.

15 мая Укрпошта анонсировала марку, которая будет посвящена победе украинской группы Kalush Orchestra на Евровидении.

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Оксана Житнюк

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