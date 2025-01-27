Ультраправая группа Орбана и Ле Пен проведет митинг "Make Europe Great Again" – Politico

Виктор Орбан и Марин ле Пен (Фото: ЕРА/MARCIN OBARA)

Вновь созданная ультраправая группа Патриоты за Европу, в которую вошли венгерский премьер Виктор Орбан и лидер французских популистов, "подруга" Владимира Путина Марин ле Пен, планирует провести в столице Испании "мега-митинг" под названием "Сделаем Европу великой снова". Об этом пишет Politico со ссылкой на двух неназванных европейских чиновников, знакомых с планом.

Отмечается, что митинг, лозунг которого созвучен с "визитной карточкой" президента США Дональда Трампа, должен состояться в Мадриде 8 февраля.

Группа Патриоты за Европу, идея создания которой принадлежит Орбану, имеет годовой бюджет в 5 млн. евро. Она была основана после выборов в Европейский парламент в июне 2024 года, чтобы объединить ультраправые популистские силы Европы и влиять на Брюссель через его институты.

Среди 720 депутатов Европарламента 86 принадлежат "Патриотам", что делает их третьей по размеру политической группой.

В Европейском совете группа пока представлена только Орбаном, но ситуация может измениться из-за смещения политических сил в Европе. К примеру, Австрийская ультраправая Партия свободы (FPÖ), которая является частью "Патриотов", ведет переговоры о формировании правительственной коалиции, и ее лидер Герберт Кикль может стать канцлером страны.

Тем временем Ле Пен, лидер французской партии Национальное объединение, лидирует в опросах во Франции и имеет шанс получить президентство на выборах 2027 года. В Чехии антиистеблишментная партия ANO во главе с Андреем Бабишем готовится к победе на парламентских выборах в октябре.