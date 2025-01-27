Ультраправа група Орбана і Ле Пен проведе у Мадриді мітинг Make Europe Great Again – Politico

Віктор Орбан і Марін Ле Пен (Фото: ЕРА / MARCIN OBARA)

Новостворена ультраправа група "Патріоти за Європу", до якої увійшли угорський прем'єр Віктор Орбан та лідерка французьких популістів, "подруга" Володимира Путіна Марін Ле Пен, планує провести у столиці Іспанії "мегамітинг" під назвою "Зробимо Європу великою знову". Про це пише Politico з посиланням на двох неназваних європейських чиновників, знайомих з планом.

Зазначається, що мітинг, гасло якого співзвучне з "візитівкою" президента США Дональда Трампа, має відбутися у Мадриді 8 лютого.

Група "Патріоти за Європу", ідея створення якої належить Орбану, має річний бюджет у 5 млн євро. Вона була заснована після виборів до Європейського парламенту у червні 2024 року, щоб об’єднати ультраправі популістські сили Європи й впливати на Брюссель через його інституції.

Серед 720 депутатів Європарламенту 86 належать до "Патріотів", що робить їх третьою за розміром політичною групою.

У Європейській раді група наразі представлена лише Орбаном, але ситуація може змінитися через зміщення політичних сил у Європі. Наприклад, ультраправа Австрійська партія свободи (FPÖ), яка є частиною "Патріотів", веде переговори про формування урядової коаліції, і її лідер Герберт Кікль може стати канцлером країни.

Тим часом Ле Пен, лідерка французької партії "Національне об’єднання", лідирує в опитуваннях у Франції та має шанс здобути президентство на виборах 2027 року. У Чехії антиістеблішментна партія ANO на чолі з Андреєм Бабішем готується до перемоги на парламентських виборах у жовтні.