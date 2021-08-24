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Умер бывший глава КГГА и депутат пяти созывов Владимир Бондаренко

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2021, 11:43
Умер бывший глава КГГА и депутат пяти созывов Владимир Бондаренко - Фото
Владимир Бондаренко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В возрасте 68 лет скончался бывший глава Киевской городской государственной администрации а нардеп пяти созывов Владимир Бондаренко. Об этом сообщили депутат Киевсовета Татьяна Мелихова и нардеп от Батькивщины Иван Крулько в Facebook.

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Владимир Бондаренко родился 4 декабря 1952 года в селе Охиньки Черниговской области. Он был депутатом Верховной Рады пяти созывов – II, III, IV, VI и VII. Бондаренко возглавлял КГГА с 7 марта по 25 июня 2014 года, был депутатом Киевского горсовета и руководителем киевской городской партийной организации Батькивщина. Также он основал этнокомплекс "Украинское село".

Смерть Бондаренко также прокомментировал действующий глава КГГА Виталий Кличко. Он отметил, что Бондаренко много лет своей жизни посвятил Украине и политике.

О причинах смерти Бондаренко не сообщается.

  • 5 августа, на 81-м году жизни умер украинский государственный деятель Евгений Марчук, который был первым председателем СБУ (1991-1994) после обретения страной независимости, четвертым премьером (1995-1996) и главой Минобороны (2003-2004). 

Оксана Житнюк
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киевсовет депутат смерть КГГА Батькивщина владимир бондаренко
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