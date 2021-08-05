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Умер Евгений Марчук

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2021, 08:07
Умер Евгений Марчук - Фото
Евгений Марчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 5 августа, на 81 году жизни от остановки сердца умер Евгений Марчук, который был первым председателем Службы безопасности Украины (1991—1994) после обретения независимости, а затем четвертым премьером (1995—1996) и главой Минобороны (2003—2004). Новость в Facebook сообщила его вдова Лариса Ившина.

"Черный день. Умер Евгений Кириллович. Остановилось сердце", – коротко написала она.

.

Новость дополняется...

Марчук родился в 1941 году в Одесской области. По специальности – учитель украинского языка и литературы, учитель немецкого языка. С 1963 года служил в КГБ и в 1990-м был назначен первым замглавы этой структуры в УССР. В независимой Украине возглавил созданную Службу безопасности Украины при президенте Леониде Кравчуке и руководил ей с 6 ноября 1991 года по 12 июля 1994-го. С 1994-го – генерал ВСУ.

Два раза избирался в Раду. В 1995 году назначен премьером во время каденции Леонида Кучмы, спустя четыре года – секретарем СНБО.

В 2003-2004 годах возглавлял Минобороны. С началом войны России против Украины побывал в составе делегации на минской переговорной площадке (2015—2019), причем с 22 ноября 2018 до 19 мая 2019 года возглавлял ее.

Читайте также: Укол милосердия. Легализация эвтаназии в Украине: за и против

Евгений Пилипенко
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евгений марчук
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