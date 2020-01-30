Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Умер первый министр юстиции Украины

Умер первый министр юстиции Украины - Фото
Виталий Бойко (Фото: Судебно-юридическая газета)
30.01.2020, 12:36

Минюст под его руководством разработал ряд важнейших законов

На 83-м году жизни умер первый министр юстиции Украины Виталий Бойко. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Виталий Бойко в 1994-2002 годах был председателем Верховного суда, в 1990-1992 годах - министром юстиции Украины, в 1989-1992 годах - председателем ЦИК, также занимал должности судьи Международного арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины и Молдовы, посла в Молдове.

Министерство юстиции под его руководством разработало основные положения, которые легли в основу законов о собственности, об экономической самостоятельности Украины и других важных нормативных актов; были внесены изменения в закон о судоустройстве, принимались новые законы, в частности, о статусе судей. Возглавляя Минюст, параллельно выполнял обязанности председателя Центральной избирательной комиссии, занимался также организацией выборов первого президента Украины, проведением всеукраинского референдума по вопросам независимости. В 2009 году был избран председателем Высшей квалификационной комиссии судей.

Инициатор многих законопроектов и предложений по совершенствованию действующего законодательства Украины, осуществления в государстве судебно-правовой реформы. Входил в состав совета при президенте по вопросам реформирования судебной системы и в Высший совет юстиции. Был одним из организаторов Союза юристов.

Читайте также: Зеленский подписал закон о судебной реформе: что изменится

Еще по теме
Напишите нам
минюст министр юстиции виталий бойко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 