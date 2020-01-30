Виталий Бойко (Фото: Судебно-юридическая газета)

На 83-м году жизни умер первый министр юстиции Украины Виталий Бойко. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Виталий Бойко в 1994-2002 годах был председателем Верховного суда, в 1990-1992 годах - министром юстиции Украины, в 1989-1992 годах - председателем ЦИК, также занимал должности судьи Международного арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины и Молдовы, посла в Молдове.

Министерство юстиции под его руководством разработало основные положения, которые легли в основу законов о собственности, об экономической самостоятельности Украины и других важных нормативных актов; были внесены изменения в закон о судоустройстве, принимались новые законы, в частности, о статусе судей. Возглавляя Минюст, параллельно выполнял обязанности председателя Центральной избирательной комиссии, занимался также организацией выборов первого президента Украины, проведением всеукраинского референдума по вопросам независимости. В 2009 году был избран председателем Высшей квалификационной комиссии судей.

Инициатор многих законопроектов и предложений по совершенствованию действующего законодательства Украины, осуществления в государстве судебно-правовой реформы. Входил в состав совета при президенте по вопросам реформирования судебной системы и в Высший совет юстиции. Был одним из организаторов Союза юристов.

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