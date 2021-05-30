Умер почетный консул Украины в Детройте

Умер почетный консул Украины в американском городе Детройт Богдан Федорак. Об этом сообщает пресс-служба украинского посольства в США.

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"С глубокой скорбью восприняли известие, что скончался почетный консул Украины в Детройте Богдан Федорак. Выражаем наши соболезнования семье, друзьям и близким господина Богдана", – говорится в сообщении.

В посольстве рассказали, что Федорак был почетным консулом с 2001 года. Он был общественным деятелем, президентом Краевого исполкома Украинского конгрессового комитета Америки, президентом Украинского культурного центра "Уоррен" в Мичигане, вице-президентом Украинско-американской фундации воли.

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Марк Сировой

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