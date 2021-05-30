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Умер посол Украины в Таиланде

30.05.2021, 09:52
Умер посол Украины в Таиланде - Фото
Посол Украины в Таиланде Андрей Бешта (фото - Володимир Зеленський, Twitter)

Вчера ночью умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта. Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.

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"Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь посла Украины в Таиланде Андрея Бешты", – написал глава государства, не назвав причину смерти.

По его словам, Бешта был высокопрофессиональным дипломатом и преданно служил интересам Украины.

"Выражаю искренние соболезнования его семье и близким", – добавил Зеленский.

Андрею Беште было 45 лет. Он был назначен послом в Таиланде в ноябре 2015 года пятым президентом Петром Порошенко, прибыл в Таиланд в январе 2016-го. 7 апреля 2021 года Зеленский уволил Бешту в рамках плановой ротации. Новый посол в Таиланде на утро 30 мая не назначен.

Бешта окончил в 1998 году факультет международных отношений во Львовском университете имени Франко. Начинал дипломатическую карьеру как атташе, третий и второй секретарь в департаменте ООН и других международных организаций в Министерстве иностранных дел (1998-2001-й).

В 2001-2005-м был вторым и первым секретарем представительства Украины при ООН в Нью-Йорке. В 2005-2007-м повышен до ранга советника, возглавлял отдел депратмента ООН и других международных организаций в МИД.

В 2007-2011-м Бешта был советником посольства Украины в Таиланде.  В 2011-2016-м – замдиректора и и. о. директора Департамента международных организаций в МИД.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский посол таиланд андрей бешта
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