Умер писатель и нардеп шести созывов Владимир Яворивский. Об этом сообщили в Facebook писатель Василий Шкляр и экс-депутат Львовского горсовета Игорь Телишевский.

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Яворивскому было 78 лет. Причина смерти не сообщается.

Яворивский был автором сборников рассказов и повестей, публицистических книг, романов. Серди его работ – "А яблука падають" (1968), "Гроно стиглого вингораду" (1971), "Що ж ми за народ такий?" (2001), "Ланцюгова реакція" (1978), "Криза" (2000) и другие. В 1984-м был лауреатом премии Шевченко за повесть "Вічні Кортеліси". Был главой оргкомитета этой премии с 1996-го по 1999-й.

Яворивский был одним из основателей Народного Руха Украины – организации, а позже и партии, которая внесла вклад в обретение независимости Украины.

В 1989-91-х годах был народным депутатом СССР. Также избирался в Верховную Раду Украины I, II, IV, V, VI, VII созывов. Во время последнего депутатства был членом Батькивщины.

В 2014-м избирался от Батькивщины в Раду на 213 округе в Киеве, однако в раду не прошел, победителем был самовыдвиженец Борислав Береза.

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Марк Сировой

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