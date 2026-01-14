Умер "слуга" Александр Кабанов

Александр Кабанов (Фото: Facebook нардепа)

В результате тяжелой болезни умер народный депутат от Слуги народа Александр Кабанов. Об этом LIGA.netсообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

Нардеп умер в возрасте 52 лет.

Кабанов был членом комитета по гуманитарной политике, поддерживал увеличение производства украинского контента, создание благоприятных условий для работы творческих работников в различных облястях культуры.

Родился 6 августа 1973 года в Запорожье. Окончил Запорожский медицинский институт по специальности врач-психотерапевт. Второе высшее образование получил в Запорожском национальном университете, окончив факультет финансов.

Также он был сценаристом Студии "Квартал 95". На президентских выборах 2019 года работал в креативной группе кандидата в президенты Владимира Зеленского.