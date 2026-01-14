Помер "слуга" Олександр Кабанов

Олександр Кабанов (Фото: Facebook нардепа)

Внаслідок тяжкої хвороби помер народний депутат від Слуги народу Олександр Кабанов. Про це LIGA.net повідомила речниця політсили Юлія Палійчук.

Нардеп помер у віці 52 років.

Кабанов був членом комітету з питань гуманітарної політики, підтримував збільшення виробництва українського контенту, створення сприятливих умов для роботи творчих працівників у різних галузях культури.

Народився 6 серпня 1973 року у Запоріжжі. Закінчив Запорізький медичний інститут за фахом лікар-психотерапевт. Другу вищу освіту отримав у Запорізькому національному університеті, закінчивши факультет фінансів.

Також він був сценаристом Студії "Квартал 95". На президентських виборах 2019 року працював у креативній групі кандидата у президенти Володимира Зеленського.