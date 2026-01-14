Помер "слуга" Олександр Кабанов
Внаслідок тяжкої хвороби помер народний депутат від Слуги народу Олександр Кабанов. Про це LIGA.net повідомила речниця політсили Юлія Палійчук.
Нардеп помер у віці 52 років.
Кабанов був членом комітету з питань гуманітарної політики, підтримував збільшення виробництва українського контенту, створення сприятливих умов для роботи творчих працівників у різних галузях культури.
Народився 6 серпня 1973 року у Запоріжжі. Закінчив Запорізький медичний інститут за фахом лікар-психотерапевт. Другу вищу освіту отримав у Запорізькому національному університеті, закінчивши факультет фінансів.
Також він був сценаристом Студії "Квартал 95". На президентських виборах 2019 року працював у креативній групі кандидата у президенти Володимира Зеленського.
- 28 травня 2025-го у віці 48 років після тривалої хвороби помер народний депутат від Слуги народу Сергій Швець.
