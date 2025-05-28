Помер народний депутат з фракції Слуга народу Сергій Швець

Сергій Швець (Фото: Facebook Сергій Швець)

У віці 48 років після тривалої хвороби помер народний депутат Сергій Швець. Про це повідомив народний депутат, голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія.

"Після тривалої боротьби з важкою хворобою помер наш колега, народний депутат Сергій Швець. Приносимо щирі співчуття родині Сергія, розділяємо біль втрати близької людини", – написав він.

Арахамія зауважив, що Сергій Швець "гідно пройшов свій професійний шлях – від журналістики до роботи у Верховній Раді України".

"Ми запам’ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною", – наголосив голова фракції Слуга народу.

Як повідомила заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук, у Швеця було онкологічне захворювання.

"Сергій довго боровся з онкологією, але до останнього ходив на засідання Верховна Рада України і займався своїм округом у Києві", – написала вона.

Сергій Швець народився 13 червня 1976 року у місті Черкаси. Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "культурологія" та Київський національний економічний університет за фахом "міжнародні економічні відносини".

У 2019 році був обраний народним депутатом Верховної Ради 9 скликання по 214 округу (Дніпровський район міста Києва) від партії Слуга народу.

Був членом однойменної фракції, секретарем комітету з питань свободи слова, а також головою підкомітету з питань захисту прав та свобод журналістів і працівників засобів масової інформації.

До обрання нардепом працював журналістом каналу 1+1.