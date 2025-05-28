Умер народный депутат из фракции Слуга народа Сергей Швец

Сергей Швец умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием

Сергей Швец (Фото: Facebook Сергей Швец)

В возрасте 48 лет после продолжительной болезни скончался народный депутат Сергей Швец. Об этом сообщил народный депутат, глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"После длительной борьбы с тяжелой болезнью умер наш коллега, народный депутат Сергей Швец. Приносим искренние соболезнования семье Сергея, разделяем боль утраты близкого человека", – написал он.

Арахамия отметил, что Сергей Швец "достойно прошел свой профессиональный путь – от журналистики до работы в Верховной Раде Украины".

"Мы запомним его честным, порядочным, принципиальным человеком", – подчеркнул глава фракции Слуга народа.

Как сообщила заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук, у Швеца было окологическое заболевание.

"Сергей долго боролся с онкологией, но до последнего ходил на заседание Верховной Рады Украины и занимался своим округом в Киеве", – написала она.

Сергей Швец родился 13 июня 1976 года в городе Черкассы. Окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "культурология" и Киевский национальный экономический университет по специальности "международные экономические отношения".

В 2019 году был избран народным депутатом Верховной Рады 9 созыва по 214 округу (Днепровский район города Киева) от партии Слуга народа.

Являлся членом одноименной фракции, секретарем комитета по свободе слова, а также председателем подкомитета по защите прав и свобод журналистов и работников средств массовой информации.

До избрания нардепом работал журналистом канала 1+1.