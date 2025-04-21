Умер нардеп Владимир Мороз, прошедший в Раду от запрещенной ОПЗЖ

В парламенте выразили соболезнования из-за преждевременной смерти Мороза, причину которой не назвали

Владимир Мороз (Фото: пресс-служба парламента)

В возрасте 57 лет ушел из жизни народный депутат Украины IX созыва Владимир Мороз. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

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Нардеп был председателем подкомитета по электроэнергетике и транспортировке электроэнергии парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

В ВРУ выразили соболезнования родным и близким нардепа. Причину смерти депутата в парламенте не назвали.

Известно, что Мороз родился в Курахово Донецкой области. На парламентских выборах 2019 года он баллотировался в народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в избирательном округе №59. После запрета ОПЗЖ в 2022 году перешел во вновь созданную группу "Восстановление Украины".

Мороз был одним из народных депутатов, голосовавших против запрета в Украине деятельности религиозных организаций, связанных с Россией.

Депутат от Голоса Ярослав Железняк объяснил, что мандат Мороза будет оставаться свободным до следующего созыва.

По его словам, в парламенте остается 400 депутатов – наименьшее количество за историю.