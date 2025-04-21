Помер нардеп Володимир Мороз, який пройшов до Ради від забороненої ОПЗЖ
У віці 57 років пішов з життя народний депутат України IX скликання Володимир Мороз. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.
Нардеп був головою підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
У ВРУ висловили співчуття рідним та близьким нардепа. Причину смерті депутата у парламенті не назвали.
Відомо, що Мороз народився в місті Курахове Донецької області. На парламентських виборах 2019 року він балотувався у народні депутати від партії "Опозиційна платформа – За життя" у виборчому окрузі №59. Після заборони ОПЗЖ у 2022 році перейшов до новоствореної групи "Відновлення України".
Мороз був одним із народних депутатів, які голосували проти заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Росією.
Депутат від Голосу Ярослав Железняк пояснив, що мандат Мороза буде залишатися вільним до наступного скликання.
За його словами, в парламенті залишається 400 депутатів – найменша кількість за історію.
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