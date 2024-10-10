Умеров: Есть "положительные новости" о дальнобойном оружии. РФ почувствует это на фронте

Рустем Умеров и Джон Хили (Фото: Минобороны)

Украина получит больше артиллерийских самоходных установок AS-90 до конца 2024 года, а также есть "хорошие новости" относительно дальнобойного оружия. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умерову после встречи с главой Минобороны Великобритании Джоном Хили.

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"До конца года на фронте появится больше артиллерийских систем AS-90. Также есть хорошие новости относительно дальнобойного оружия и роботизированных систем — враг почувствует это на поле боя", — сказал Умеров.

Он отметил, что "Британия действует на опережение", обеспечивая Силы обороны необходимыми боеприпасами: артиллерийскими, минометными, для противовоздушной обороны и противотанковыми минами. По словам Умерова, это пример для других союзников Украины.

Кроме того, Украина и Британия договорились о финансировании первоочередных потребностей Сил обороны за счет замороженных российских активов. Также министры обороны стран обсудили вопросы инвестиций в оборонную промышленность Украины и План победы Владимира Зеленского.

Справка. САУ AS-90 (Gun Equipment 155 mm L131) – это британская самоходная артиллерийская установка весом 45 тонн. Вооруженная пушкой калибра 155 мм и длиной 39 калибров, имеет дальность стрельбы до 30 км. САУ производит три выстрела за 10 секунд очередью, шесть выстрелов за три минуты быстрым темпом и два выстрела в минуту в установившемся темпе. Впервые прибыла в Украину в конце апреля 2022 года.

6 октября стало известно, что Украина получит от Нидерландов дроны на 400 млн евро.

9 октября Умеров сообщил, что самолеты Mirage 2000, которые Украина получит от Франции, будут оснащены таким образом, чтобы иметь преимущество над Россией.