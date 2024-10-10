Умеров: Есть "положительные новости" о дальнобойном оружии. РФ почувствует это на фронте
Украина получит больше артиллерийских самоходных установок AS-90 до конца 2024 года, а также есть "хорошие новости" относительно дальнобойного оружия. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умерову после встречи с главой Минобороны Великобритании Джоном Хили.
"До конца года на фронте появится больше артиллерийских систем AS-90. Также есть хорошие новости относительно дальнобойного оружия и роботизированных систем — враг почувствует это на поле боя", — сказал Умеров.
Он отметил, что "Британия действует на опережение", обеспечивая Силы обороны необходимыми боеприпасами: артиллерийскими, минометными, для противовоздушной обороны и противотанковыми минами. По словам Умерова, это пример для других союзников Украины.
Кроме того, Украина и Британия договорились о финансировании первоочередных потребностей Сил обороны за счет замороженных российских активов. Также министры обороны стран обсудили вопросы инвестиций в оборонную промышленность Украины и План победы Владимира Зеленского.
- 6 октября стало известно, что Украина получит от Нидерландов дроны на 400 млн евро.
- 9 октября Умеров сообщил, что самолеты Mirage 2000, которые Украина получит от Франции, будут оснащены таким образом, чтобы иметь преимущество над Россией.