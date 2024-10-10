Умєров: Є позитивні новини щодо далекобійної зброї. Росія відчує це на фронті

Рустем Умєров та Джон Гілі (Фото: Міноборони)

Україна отримає більше артилерійських самохідних установок AS-90 до кінця 2024 року, а також є "гарні новини" стосовно далекобійної зброї. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєрову після зустрічі з головою Міноборони Великої Британії Джоном Гілі.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

"До кінця року на фронті зʼявиться більше артилерійських систем AS-90. Також маємо добрі новини щодо далекобійної зброї та роботизованих систем — ворог відчує це на полі бою", – сказав Умєров.

Він зазначив, що "Британія діє на випередження", забезпечуючи Сили оборони необхідними боєприпасами: артилерійськими, мінометними, для протиповітряної оборони та протитанковими мінами. За словами Умєрова, це приклад для інших союзників України.

Крім цього, Україна та Британія домовилися щодо фінансування першочергових потреб Сил оборони коштом заморожених російських активів. Також міністри оборони країн обговорили питання інвестицій в оборонну промисловість України та План перемоги Володимира Зеленського.

Довідка. САУ AS-90 (Gun Equipment 155 mm L131) – це британська самохідна артилерійська установка вагою 45 тонн. Озброєна гарматою калібру 155 мм і довжиною 39 калібрів, має дальність стрільби до 30 км. САУ робить три постріли за 10 секунд чергою, шість пострілів за три хвилини швидким темпом та два постріли за хвилину у сталому темпі. Вперше прибула до України наприкінці квітня 2022 року.

6 жовтня стало відомо, що Україна отримає від Нідерландів дронів на 400 млн євро.

9 жовтня Умєров повідомив, що літаки Mirage 2000, які Україна отримає від Франції, будуть оснащені таким чином, щоб мати перевагу над Росією.