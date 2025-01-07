Умеров назначил Кубракова своим советником на общественных началах
Министр обороны Рустем Умеров назначил экс-министра инфраструктуры и регионального развития Александра Кубракова своим советником на общественных началах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Умеров считает, что опыт Кубракова на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя Укравтодора поможет в совершенствовании системы снабжения и логистики в Вооруженных Силах Украины.
"Уверен, что его государственный и практический опыт будет способствовать повышению эффективности оборонных процессов и укреплению нашей обороноспособности", – говорит глава Минобороны.
- Верховная Рада на заседании 9 мая 2024-го уволила Александра Кубракова с должности главы Мининфраструктуры.
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