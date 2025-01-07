Умєров призначив Кубракова своїм радником на громадських засадах
Міністр оборони Рустем Умєров призначив ексміністра інфраструктури та регіонального розвитку Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. Про це повідомила пресслужба відомства.
Умєров вважає, що досвід Кубракова на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника Укравтодору допоможе у вдосконаленні системи постачання й логістики у Збройних Силах України.
"Впевнений, що його державний та практичний досвід сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів і зміцненню нашої обороноздатності", – каже глава Міноборони.
- Верховна Рада на засіданні 9 травня 2024-го звільнила Олександра Кубракова з посади глави Мінінфраструктури.
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