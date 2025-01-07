Умєров призначив Кубракова своїм радником на громадських засадах

Глава оборонного відомства вважає, що досвід Кубракова буде корисним і допоможе вдосконалити системи постачання й логістики у ЗСУ

Олекснадр Кубраков (Фото: Facebook-аккуант)

Міністр оборони Рустем Умєров призначив ексміністра інфраструктури та регіонального розвитку Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. Про це повідомила пресслужба відомства.

Умєров вважає, що досвід Кубракова на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника Укравтодору допоможе у вдосконаленні системи постачання й логістики у Збройних Силах України.

"Впевнений, що його державний та практичний досвід сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів і зміцненню нашої обороноздатності", – каже глава Міноборони.

Верховна Рада на засіданні 9 травня 2024-го звільнила Олександра Кубракова з посади глави Мінінфраструктури.

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