Умеров: Украина может производить более чем несколько миллионов дронов в год

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в 2025 году Украина не даст врагу "обойти ее" в производстве беспилотников

Рустем Умеров (Фото: ЕРА/Андрей Нестеренко)

Украина способна производить более нескольких миллионов дронов в год. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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Министр отметил, что в этом году власти сообщили рынку о намерении закупить более миллиона дронов. Однако информации о производственных возможностях украинских производителей не было.

"Мы со своей стороны не говорили, сколько мы можем произвести. Но несколько миллионов дронов мы можем произвести, из которых госбюджет некоторые вещи оплачивает, некоторые средства мы получаем от партнеров. То есть наша способность – более нескольких миллионов дронов. И мы это способны сделать ", – рассказал он.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в 2025 году Украина не даст врагу "обойти ее" в этом вопросе.

19 декабря 2023 года президент Зеленский заявил, что Украина планирует произвести 1 млн беспилотников и увеличить количество артиллерии в 2024 году.

В начале января премьер Шмыгаль говорил, что оборонное производство в Украине в 2024 году должно вырасти в шесть раз.

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