Умєров: Україна може виробляти більш ніж кілька мільйонів дронів на рік

Глава оборонного відомства підкреслив, що у 2025 році Україна не дасть ворогу "обійти її" у виробництві безпілотників

Рустем Умєров (Фото: ЕРА/Андрій Нестеренко)

Україна спроможна виробляти більш ніж декілька мільйонів дронів на рік. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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Міністр зазначив, що цього року влада повідомила ринку про намір закупити понад мільйон дронів. Проте інформації про виробничі можливості українських виробників не було.

"Ми зі своєї сторони не казали, скільки ми можемо виробити. Але декілька мільйонів дронів ми можемо виробити, з яких держбюджет деякі речі оплачує, деякі кошти ми отримуємо від партнерів. Тобто наша спроможність – більш ніж декілька мільйонів дронів. І ми це спроможні зробити", – розповів він.

Глава оборонного відомства підкреслив, що у 2025 році Україна не дасть ворогу "обійти її" у цьому питанні.

19 грудня 2023 року президент Зеленський заявив, що Україна планує виробити 1 млн безпілотників та збільшити кількість артилерії у 2024 році.

На початку січня прем'єр Шмигаль казав, що оборонне виробництво в Україні у 2024 році має зрости вшестеро.

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