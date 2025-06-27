Умеров: В Украине уже есть 21 проект локализации производства оружия, еще 10 за рубежом
В Украине реализуется 21 инициатива по локализации производства с крупнейшими мировыми производителями вооружений, а также до 10 проектов за рубежом. По некоторым из них достигнуты конкретные договоренности, другие находятся на стадии переговоров, заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает корреспондент LIGA.net.
Умеров сообщил, что речь идет о Дании, Великобритании, Норвегии и так далее. В Дании открытие украинского завода планируется в ближайшие месяцы.
Что касается производств в Украине, то сейчас рассматривается возможность размещения в отдельных регионах Украины с гарантией противовоздушной обороны для защиты предприятий.
Также уже налажено совместное производство с немецкими компаниями – выпускаются БТР, артиллерия и боеприпасы.
С американскими партнерами развернуты проекты в области беспилотных летательных аппаратов и артиллерийских систем.
Министерство обороны отмечает, что совместные предприятия позволяют получать заказы от правительств западных стран, выводят украинских производителей на рынки НАТО, повышают качество вооружения и открывают доступ к современным технологиям.
Производство за рубежом также позволяет привлекать к работе украинцев – такие инициативы сейчас рассматриваются, в частности, правительством Великобритании.
Министерство обороны со своей стороны обеспечивает заключение контрактов, выбор безопасных локаций и защиту производств в случае их размещения на территории Украины.
- 4 июня министр обороны Рустем Умеров сообщил, что во время 28-го заседания в формате "Рамштайн" Украина и союзники договорились о создании новой инициативы по инвестициям в производство оружия.