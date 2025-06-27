Умеров: В Украине уже есть 21 проект локализации производства оружия, еще 10 за рубежом

Украина локализует производство оружия с самыми большими производителями вооружений в мире

Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

В Украине реализуется 21 инициатива по локализации производства с крупнейшими мировыми производителями вооружений, а также до 10 проектов за рубежом. По некоторым из них достигнуты конкретные договоренности, другие находятся на стадии переговоров, заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает корреспондент LIGA.net.

Умеров сообщил, что речь идет о Дании, Великобритании, Норвегии и так далее. В Дании открытие украинского завода планируется в ближайшие месяцы.