Умєров: В Україні вже є 21 проєкт локалізації виробництва зброї, ще 10 закордоном

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

В Україні є 21 ініціатива локалізації виробництв з найбільшими виробниками озброєння світу, і до 10 проєктів закордоном. Щодо деяких – є конкретні домовленості, інші ще на стадії переговорів, заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає кореспондентка LIGA.net.

Умєров повідомив, що йдеться про Данію, Британію, Норвегію тощо. У Данії український завод планують відкривати протягом найближчих місяців.

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Що стосується виробництв в Україні, то наразі розглядається можливість розміщення в окремих регіонах України з гарантією протиповітряної оборони для захисту підприємств.

Також уже тривають спільні виробництва з німецькими компаніями – виготовляють БТРи, артилерію та боєприпаси.

З американськими партнерами розгорнуто проєкти в галузі дронів та артилерійських систем.

Міноборони зазначає, що спільні підприємства дають змогу отримувати замовлення від урядів західних країн, виводять українських виробників на ринки НАТО, підвищують якість зброї та відкривають доступ до сучасних технологій.

Виробництво за кордоном також дозволяє залучати до роботи українців – такі ініціативи зараз розглядають, зокрема урядом Великої Британії.

Міноборони зі свого боку забезпечує укладання контрактів, вибір безпечних локацій, захист виробництв у разі розміщення в Україні.