Уничтожены российские склады боеприпасов в Запорожской и Херсонской областях – видео
05.08.2022, 20:14
Взрыв на складе БК окупантов в Бериславском районе Херсонской области - Telegram СтратКом ЗСУ
В сети появились фото- и видеосвидетельства взрывов и пожаров на военных складах оккупантов в Токмаке Запорожской области и в Бериславском районе Херсонской области Украины.
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Telegram-каналопубликовал видео, как утверждается, взрыва российского склада боеприпасов в районе Токмака и фотографии взрыва еще одного склада в Бериславском районе Херсонской области.
Официального подтверждения поражения этих военных складов РФ от командования ВСУ пока не поступало.
- 30 июля на южном направлении ВСУ уничтожили два склада боеприпасов российских оккупантов, РСЗО "Град", две гаубицы и другую технику врага.
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