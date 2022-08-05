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Уничтожены российские склады боеприпасов в Запорожской и Херсонской областях – видео

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 20:14
Уничтожены российские склады боеприпасов в Запорожской и Херсонской областях – видео - Фото
Взрыв на складе БК окупантов в Бериславском районе Херсонской области - Telegram СтратКом ЗСУ

В сети появились фото- и видеосвидетельства взрывов и пожаров на военных складах оккупантов в Токмаке Запорожской области и в Бериславском районе Херсонской области Украины.

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Telegram-канал СтратКом ЗСУ опубликовал видео, как утверждается, взрыва российского склада боеприпасов в районе Токмака и фотографии взрыва еще одного склада в Бериславском районе Херсонской области.  

Взрыв на складе БК окупантов в Бериславском районе Херсонской области – Telegram СтратКом ЗСУ

Официального подтверждения поражения этих военных складов РФ от командования ВСУ пока не поступало.

Сергей Бережной
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Токмак оккупанты Херсонская область взрыв складов
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