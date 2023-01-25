Уоллес: России пора осознать, что мир все больше настроен помогать Украине
25.01.2023, 17:28
Бен Уоллес (Фото: EPA)
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в мире усиливается стремление помогать Украине в ее противостоянии российской агрессии и Кремлю пора осознать это. Такое сообщение Уоллес опубликовал в Twitter.
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Глава британского Минобороны отреагировал на решение Германии передать Украине танки Leopard 2 и разрешить реэкспорт этих танков другим странам.
"России пора осознать, что международное сообщество все больше настроено помочь Украине противостоять их варварскому и незаконному вторжению", – написал Уоллес.
- Сегодня Шольц объявил, что Германия отправляет Украине роту танков Leopard 2 и разрешает союзникам делать то же.
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