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Управление госохраны: Тупицкому не запрещали доступ в здание Конституционного суда

13.01.2021, 14:17
Управление госохраны: Тупицкому не запрещали доступ в здание Конституционного суда - Фото
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)

Главе Конституционного суда Александру Тупицкому не ограничивали право на доступ в здание КСУ. Об этом говорится в ответе Управления госохраны на запрос, отправленный Судебно-юридической газетой.

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В ответе УГО говорится, что информация, распространенная ранее СМИ, не соответствует действительности – никаких приказов или распоряжений по поводу недопуска главы КСУ Тупицкого в здание суда в управление государственной охраны не поступало.

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Дарья Мостовая
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