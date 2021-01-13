Управление госохраны: Тупицкому не запрещали доступ в здание Конституционного суда
13.01.2021, 14:17
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)
Главе Конституционного суда Александру Тупицкому не ограничивали право на доступ в здание КСУ. Об этом говорится в ответе Управления госохраны на запрос, отправленный Судебно-юридической газетой.
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В ответе УГО говорится, что информация, распространенная ранее СМИ, не соответствует действительности – никаких приказов или распоряжений по поводу недопуска главы КСУ Тупицкого в здание суда в управление государственной охраны не поступало.
- 30 декабря 2020 года Укринформ сообщил, что охрана не хотела пускать Тупцикого в здание КСУ.
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