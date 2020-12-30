Охрана не хотела пускать Тупицкого в здание КСУ – Укринформ
30.12.2020, 17:21
Александр Тупицкий (Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net)
Судьи Конституционного суда 5 января проведут собрание, на котором рассмотрят указ президента Владимира Зеленского об отстранении от должности судьи главы КСУ Александра Тупицкого. Сегодня утром охрана суда не хотела пускать его на рабочее место, сообщает Укринформ со ссылкой на источник в КСУ.
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"Собрание судей состоится 5 января в 12:00. Будут рассматривать вопрос отстранения председателя суда", – сказал собеседник агентства.
По его словам, сегодня утром служба охраны не пропускала Тупицкого в здание КСУ, но глава секретариата суда заказал для него пропуск, и Тупицкий попал на рабочее место.
- 28 декабря Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора для получения подозрения по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение. Речь идет о деле бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова.
- ОГП направил ходатайство президенту Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца на время расследования. Однако в законе о КСУ нет прямого указания на такой способ отстранения от должности.
- В КСУ перечислили основания для возможного отстранения или увольнения судьи КСУ и заявили, что статья 154 УПК, на которую ссылается ОП, не может быть таким основанием.
- Вчера Зеленский, сославшись на ст. 154 УПК, издал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. В ОП подчеркнули, что не уволили Тупицкого, не прекратили его полномочия, а именно временно отстранили от должности.
- Сегодня в КСУ заявили, что считают указ президента об отстранении Тупицкого ничтожным, а его издание, по мнению судей, может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности.
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