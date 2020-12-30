Охрана не хотела пускать Тупицкого в здание КСУ – Укринформ

Судьи Конституционного суда 5 января проведут собрание, на котором рассмотрят указ президента Владимира Зеленского об отстранении от должности судьи главы КСУ Александра Тупицкого. Сегодня утром охрана суда не хотела пускать его на рабочее место, сообщает Укринформ со ссылкой на источник в КСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Собрание судей состоится 5 января в 12:00. Будут рассматривать вопрос отстранения председателя суда", – сказал собеседник агентства.

По его словам, сегодня утром служба охраны не пропускала Тупицкого в здание КСУ, но глава секретариата суда заказал для него пропуск, и Тупицкий попал на рабочее место.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.