Урожайный день на юге: над Николаевской областью ПВО уничтожила восемь разных дронов РФ
05.07.2023, 20:44
БпЛА Орлан-10 (фото - Википедия)
Сегодня, 5 июля, в Николаевской области украинскими силами противовоздушной обороны было уничтожено восемь российских беспилотников. Об этом сообщает воздушное командование "Юг".
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Силы и средства ПВО юга уничтожили восемь вражеских БпЛА, среди которых:
→ четыре БпЛА Ланцет;
→ два БпЛА Мерлин-ВР;
→ один БпЛА Zala;
→ один БпЛА Орлан-10.
- За предыдущий месяц ВСУ сбили 79 российских ракет, семь из них – баллистические ("Искандер-К"), шесть – аэробаллистические ("Кинжал"), остальные – крылатые. Также были уничтожены десятки российских беспилотников, в том числе "шахедов".
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