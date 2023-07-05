Урожайный день на юге: над Николаевской областью ПВО уничтожила восемь разных дронов РФ

Сегодня, 5 июля, в Николаевской области украинскими силами противовоздушной обороны было уничтожено восемь российских беспилотников. Об этом сообщает воздушное командование "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Силы и средства ПВО юга уничтожили восемь вражеских БпЛА, среди которых:

→ четыре БпЛА Ланцет;

→ два БпЛА Мерлин-ВР;

→ один БпЛА Zala;

→ один БпЛА Орлан-10.

За предыдущий месяц ВСУ сбили 79 российских ракет, семь из них – баллистические ("Искандер-К"), шесть – аэробаллистические ("Кинжал"), остальные – крылатые. Также были уничтожены десятки российских беспилотников, в том числе "шахедов".

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.