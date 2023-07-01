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Десятки ракет, "шахедов" и вертолеты. Инфографика Воздушных сил о сбитых целях за июнь

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2023, 15:32
Десятки ракет,
ЗРК Patriot. Фото: Twitter Алексея Резникова

Воздушные силы Вооруженных сил Украины опубликовали инфографику результатов работы сил противовоздушной обороны на протяжении июня 2023 года. За месяц были сбиты десятки "шахедов" и крылатых ракет РФ.

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Как видно на инфографике, в июне РФ регулярно атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе.

За месяц ВСУ сбили 79 российских ракет, семь из них – баллистические ("Искандер-К"), шесть – аэробалистические ("Кинжал"), остальные – крылатые.

Самая массированная атака была 24 июня – тогда силы ПВО уничтожили 40 российских ракет Х-101 и Х-555.

Также в течение июня Воздушные силы сбили четыре вертолета армии РФ Ка-52 и один Ми-24.

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Десятки ракет, "шахедов" и вертолеты. Инфографика Воздушных сил о сбитых целях за июнь

  • В последние дни РФ не наносит массированных ракетных ударов по Украине. Спикер Воздушных сил Игнат предположил, что россияне могут накапливать ракеты для "каких-то более коварных целей".

Читайте также: "Вагнеровцы" сбили российские Ил-22, Ка-52 и Ми-8. Среди экипажа были офицеры РФ – росСМИ

Оксана Житнюк
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