Десятки ракет, "шахедів" і гелікоптери. Інфографіка Повітряних сил про збиті цілі за червень

Повітряні сили Збройних Сил України опублікували інфографіку результатів роботи сил протиповітряної оборони протягом червня 2023 року. За місяць було збито десятки "шахедів" та крилатих ракет РФ.

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Як видно на інфографіці, у червні РФ регулярно атакувала Україну ракетами й дронами-камікадзе.

За місяць ЗСУ збили 79 російських ракет, сім із них – балістичні ("Іскандер-К"), шість – аеробалістичні ("Кінджал"), інші – крилаті.

Наймасованіша атака була 24 червня – тоді сили ППО знищили 40 російських ракет Х-101 і Х-555.

Також протягом червня Повітряні сили збили чотири гелікоптери армії РФ Ка-52 й один Мі-24.

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Протягом останніх днів РФ не завдає масованих ракетних ударів по Україні. Речник Повітряних сил Ігнат припустив, що росіяни можуть накопичувати ракети для "якихось більш підступних цілей".

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