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Десятки ракет, "шахедів" і гелікоптери. Інфографіка Повітряних сил про збиті цілі за червень

Этот материал также доступен на русском
01.07.2023, 15:32
Десятки ракет,
ЗРК Patriot. Фото: Twitter Олексія Резнікова

Повітряні сили Збройних Сил України опублікували інфографіку результатів роботи сил протиповітряної оборони протягом червня 2023 року. За місяць було збито десятки "шахедів" та крилатих ракет РФ.

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Як видно на інфографіці, у червні РФ регулярно атакувала Україну ракетами й дронами-камікадзе.

За місяць ЗСУ збили 79 російських ракет, сім із них – балістичні ("Іскандер-К"), шість – аеробалістичні ("Кінджал"), інші – крилаті.

Наймасованіша атака була 24 червня – тоді сили ППО знищили 40 російських ракет Х-101 і Х-555.

Також протягом червня Повітряні сили збили чотири гелікоптери армії РФ Ка-52 й один Мі-24.

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Десятки ракет, "шахедів" і гелікоптери. Інфографіка Повітряних сил про збиті цілі за червень

  • Протягом останніх днів РФ не завдає масованих ракетних ударів по Україні. Речник Повітряних сил Ігнат припустив, що росіяни можуть накопичувати ракети для "якихось більш підступних цілей". 

Читайте також: "Вагнерівці" збили російські Іл-22, Ка-52 та Мі-8. Серед екіпажу були офіцери РФ – росЗМІ

Оксана Житнюк
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війнаповітряні силиппокрилата ракета
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