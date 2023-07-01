Десятки ракет, "шахедів" і гелікоптери. Інфографіка Повітряних сил про збиті цілі за червень
01.07.2023, 15:32
ЗРК Patriot. Фото: Twitter Олексія Резнікова
Повітряні сили Збройних Сил України опублікували інфографіку результатів роботи сил протиповітряної оборони протягом червня 2023 року. За місяць було збито десятки "шахедів" та крилатих ракет РФ.
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Як видно на інфографіці, у червні РФ регулярно атакувала Україну ракетами й дронами-камікадзе.
За місяць ЗСУ збили 79 російських ракет, сім із них – балістичні ("Іскандер-К"), шість – аеробалістичні ("Кінджал"), інші – крилаті.
Наймасованіша атака була 24 червня – тоді сили ППО знищили 40 російських ракет Х-101 і Х-555.
Також протягом червня Повітряні сили збили чотири гелікоптери армії РФ Ка-52 й один Мі-24.
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- Протягом останніх днів РФ не завдає масованих ракетних ударів по Україні. Речник Повітряних сил Ігнат припустив, що росіяни можуть накопичувати ракети для "якихось більш підступних цілей".
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