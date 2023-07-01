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У ЗСУ припустили, що Росія накопичує ракети для "якихось більш підступних намірів"

Этот материал также доступен на русском
01.07.2023, 11:43
У ЗСУ припустили, що Росія накопичує ракети для
Юрій Ігнат (Скріншот)

Речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат, відповідаючи на запитання, чому Росія зараз не завдає масованих ракетних ударів по Україні, припустив, що вона може накопичувати ракети для "якихось більш підступних цілей". Таку думку він висловив в ефірі телемарафону.

"Вочевидь, ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів", – сказав Ігнат.

За його словами, "можна тільки гадати, що відбувається у них (росіян, – Ред.) в головах після подій в Росії", маючи на увазі озброєний "заколот" ватажка терористів групи Вагнера Євгенія Пригожина проти керівництва країни-агресорки.

Речник Повітряних сил припустив, що Росія "досі оговтується" від епізодів на внутрішньополітичній арені.

Водночас Ігнат зазначив, що російська авіація продовжує атакувати Україну. Зокрема, тактична авіація РФ на фронті б'є керованими авіаційними бомбами.

Україна вже тривалий час просить Захід надати їй винищувачі четвертого покоління по типу F-16, оскільки ці бойові літаки допоможуть українській армії взяти перевагу у повітрі, врятують більше життів та наблизять перемогу у війні. Президент Зеленський нещодавно заявив, що F-16 можуть прибути в Україну вже за шість-сім місяців.

  • 19 червня президент Зеленський відзначив ефективність далекобійних ракет Storm Shadow, наданих Великою Британією. Зазначив, що вони зараз роблять на фронті "дуже корисну і точну справу".
  • 23 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вся зброя, на яку Україна очікувала отримати від західних союзників, вже "розблокована", хоча Київ все ще просить Вашингтон про далекобійні ракети ATACMS.

Читайте також: Німеччина все ще відмовляється передати Україні далекобійні ракети Taurus

Мілана Головань
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