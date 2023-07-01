В ВСУ предположили, что Россия накапливает ракеты для "неких более коварных намерений"

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат, отвечая на вопрос, почему Россия сейчас не наносит массированных ракетных ударов по Украине, предположил, что она может накапливать ракеты для "каких-то более коварных целей". Такое мнение он высказал в эфире телемарафона.

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"Очевидно, враг что-то накапливает, подходит для каких-то более коварных намерений", – сказал Игнат.

По его словам, "можно только думать, что происходит у них (россиян, – Ред.) в головах после событий в России", имея в виду вооруженный "мятеж" главаря террористов группы Вагнера Евгения Пригожина против руководства страны-агрессора.

Спикер Воздушных сил предположил, что Россия "до сих пор приходит в себя" от эпизодов на внутриполитической арене.

В то же время Игнат отметил, что российская авиация продолжает атаковать Украину. Так, тактическая авиация РФ на фронте бьет управляемыми авиационными бомбами.

Украина уже долго просит Запад предоставить ей истребители четвертого поколения по типу F-16, поскольку эти боевые самолеты помогут украинской армии одержать преимущество в воздухе, спасут больше жизней и приблизят победу в войне. Президент Зеленский недавно заявил, что F-16 могут прибыть в Украину уже через шесть-семь месяцев.

19 июня президент Зеленский отметил эффективность дальнобойных ракет Storm Shadow, предоставленных Великобританией. Он отметил, что они сейчас делают на фронте "очень полезное и точное дело".

23 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что все оружие, которое Украина ожидала получить от западных союзников, уже "разблокировано", хотя Киев все еще просит Вашингтон о дальнобойных ракетах ATACMS.

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