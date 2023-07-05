Врожайний день на півдні: над Миколаївщиною ППО знищила вісім різних дронів Росії

Сьогодні, 5 липня, на Миколаївщині українськими силами протиповітряної оборони було знищено вісім російських безпілотників. Про це повідомляє повітряне командування "Південь".

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Сили й засоби ППО півдня знищили вісім ворожих БпЛА, серед яких:

→ чотири БпЛА Ланцет;

→ два БпЛА Мерлін-ВР;

→ один БпЛА Zala;

→ один БпЛА Орлан-10.

За попередній місяць ЗСУ збили 79 російських ракет, сім із них – балістичні ("Іскандер-К"), шість – аеробалістичні ("Кинджал"), інші – крилаті. Також було знищено десятки російських безпілотників, зокрема "шахедів".

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