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Уровень радиации на Запорожской АЭС в норме – Госатомрегулирования

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2022, 06:01

Основное оборудование и энергоблоки Запорожской АЭС сохраняют цельность. Изменений радиационного состояния на текущее время не зафиксировано. Бои на станции прекратились. Об этом сообщили Госатомрегулирования и мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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В Госатомрегулирования заявили, что ЗАЭС находится под контролем квалифицированного персонала.

"Военный захват мирного ядерного объекта является элементом шантажа не только Украины, но и всего мира", – сказано в сообщении.

В настоящее время в сети работает один из шести энергоблоков ЗАЭС.

Мэр Энергодара в эфире телеканала Рада сказал, что, по состоянию на этот момент, бои на станции прекратились. Город – без тепла из-за повреждения трубопровода. 

  • Сегодня в результате обстрела Запорожской АЭС россияне попали в энергоблок №1, сообщил в Telegram НАЭК "Энергоатом". На АЭС идет пожар в учебно-тренировочном корпусе. Пожарные не могут начать его тушить, так как россияне расстреливают АЭС в упор.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба требует от оккупационных войск РФ немедленно прекратить огонь по Запорожской АЭС. О пожаре уже написали все мировые СМИ. 
  • ГСЧС сообщает, что противопожарное состояние Запорожской АЭС в норме. Пожарных сначала пропустили на станцию, но впоследствии заблокировали их работу.
  • Ядерная безопасность на Запорожской АЭС нарушена, реактор станции в опасности, заявил и.о. гендиректора ЗАЭС Игорь Мурашов.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что обстрел российскими войсками ЗАЭС может стать "концом Европы" и призвал европейских лидеров не допустить этого – оккупантов нужно немедленно остановить. 
Вадим Ребрина
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