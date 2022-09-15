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Ущерб госбюджету на 3 млн грн. Бывшему чиновнику МИД сообщили о подозрении

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 15:13
Ущерб госбюджету на 3 млн грн. Бывшему чиновнику МИД сообщили о подозрении - Фото
ГБР (фото ГБР ФБ)

Бывшему государственному секретарю Министерства иностранных дел Украины сообщили о подозрении в служебной халатности. Государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, экс-чиновник в 2017-2018 годах заключил ряд договоров с физическим лицом – предпринимателем. На основании этих документов он безвозмездно передал в пользование помещение МИД общей площадью более 602 кв. м под видом организации питания работников ведомства, сообщили в ОГП.

По данным ведомства, такими действиями государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 3 млн грн.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР.

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Вадим Ребрина
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служебная халатность МИД гбр
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