Ущерб госбюджету на 3 млн грн. Бывшему чиновнику МИД сообщили о подозрении

Бывшему государственному секретарю Министерства иностранных дел Украины сообщили о подозрении в служебной халатности. Государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, экс-чиновник в 2017-2018 годах заключил ряд договоров с физическим лицом – предпринимателем. На основании этих документов он безвозмездно передал в пользование помещение МИД общей площадью более 602 кв. м под видом организации питания работников ведомства, сообщили в ОГП.

По данным ведомства, такими действиями государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 3 млн грн.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР.

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Вадим Ребрина

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