Усиленный комендантский час закончится в 8:00. Киев вернется к ночному режиму запретов

"Продленный" комендантский час в Киеве закончится в понедельник в 8:00 утра. После этого город вернется к прежнему комендантскому режиму. Об этом сообщает Виталий Кличко.

С завтрашнего дня комендантский час будет установлен, как раньше – с 22:00 до 7:00.

В это ночное время передвижение на собственном транспорте, если нет спецпропуска, запрещено. "И те люди, которые будут находиться в это время на улице, будут считаться членами диверсионных групп. Город живет в условиях военного времени", – напомнил Кличко.

Городские власти призывают киевлян не подвергать себя опасности и придерживаться правил.

"Потому что в столице продолжают обезвреживать диверсионные группы. В некоторых районах происходят перестрелки", – говорится в обращении. Даже в разрешенные часы КГГА призывает выходить в город исключительно по необходимости – в магазин, аптеку. И поддерживать пожилых/одиноких людей, которым нужна помощь.

Усиленный комендантский час в Киеве был введен после наплыва российских ДРГ, с 17:00 субботы 26 февраля до 8:00 понедельника 28 февраля. Его сделали непрерывным.

Валерия Кондратова

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