"Усилить поддержку Украины". Боррель призвал усвоить три урока контрнаступления ВСУ
Контрнаступление украинских войск в Харьковской области необязательно является предвестником скорого военного краха России, но необходимо усвоить его уроки. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
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Боррель перечислил три урока по итогам контрнаступления Вооруженных Сил Украины, которые, по его мнению, должен усвоить мир.
Во-первых, быстрота продвижения украинских войск, отступление оккупационных сил, бросивших внушительное количество техники, деморализация российских солдат из бедных периферийных регионов России – все это элементы, которые показывают, что если Украина еще и не выиграла войну, то Россия уже ее проигрывает.
Это подтверждает решимость украинского народа, его армии и их лидеров продолжать борьбу за изгнание агрессора со своей территории, написал глава европейской дипломатии.
Второй урок, по мнению Борреля, подтверждает правильность выбора Европы, сделанного 24 февраля: не принимать непосредственное участие в конфликте, а мобилизовать огромные экономические и военные ресурсы, чтобы позволить украинцам восстановить свой суверенитет.
Третий урок касается перспектив прекращения войны, считает Боррель.
"К сожалению, она не закончена. И нет ничего опаснее, чем предаваться преувеличенному оптимизму, сменяющему неоправданный пессимизм", – написал дипломат.
Боррель призвал усилить военную и экономическую поддержку Украины.
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