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Условно 1 млн резервистов. Арахамия рассказал, какой может стать армия Украины после войны

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 07:30
Условно 1 млн резервистов. Арахамия рассказал, какой может стать армия Украины после войны - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

После войны у Украины может появиться армия с условным миллионом резервистов, которые будут проходить подготовку один или два раза в год. Об этом в эфире национального телемарафона заявил Давид Арахамия, глава фракции Слуги народа и украинской переговорной группы с Россией.

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Он отметил, что в ситуациях Украины и Израиля есть схожести (обе страны окружены агрессорами), и израильские эксперты рекомендуют Украине концепцию укрепленного нейтралитета.

Это предусматривает наличие оборонной армии, которая умеет себя хорошо защищать и имеет оборонительное вооружение, объяснил он. Также необходимо наличие резерва, который можно быстро мобилизовать, добавил Арахамия.

"Возможность мобилизовать резервистов очень быстро, как в Швейцарии или Израиле. У нас есть все предпосылки, у нас есть большое количество сил территориальной обороны, национального сопротивления. Мы так и видим, что будет армия и будет условно миллион еще человек, которые каждый год, один или два раза в год, проходят учения на полигонах", – сказал он.

По словам Арахамии, у резервистов должно быть оружие. Дискуссионным остается вопрос, где оно должно храниться – дома у резервистов или в специальной оружейной комнате, которая находится неподалеку.

"И в случае агрессии вы через несколько дней будете иметь + 1 млн обученных солдат", – подытожил он.

  • 29 марта в Стамбуле прошли переговоры Украины и России. Киев предлагает договор с гарантиями безопасности Украине в обмен на нейтральный статус. Арахамия заявил, что гарантии по силе должны быть аналогичны 5-й статье устава НАТО.

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Марк Сировой
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ВСУ война армия резерв Давид Арахамия нейтралитет
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