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Утвердили за день. Нардепы в два раза подняли зарплаты своим помощникам

03.12.2020, 17:48
Утвердили за день. Нардепы в два раза подняли зарплаты своим помощникам - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня в Верховной Раде приняли постановление № 4449 - народные депутаты временно удвоили месячный фонд для оплаты труда своих помощников. В декабре он составит 50 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан вместо установленных 25.  Инициаторами проекта стали нардепы фракций Слуга народа, Батькивщина и ОПЗЖ.

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Таким образом, за декабрь между помощниками одного народного депутата будут распределять 105 100 грн, а если помощник один – то эта сумма составит всю его зарплату.

Примечательно, что проект постановления был принят спустя день после его получения парламентом для рассмотрения.

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Дарья Мостовая
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