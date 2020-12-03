Утвердили за день. Нардепы в два раза подняли зарплаты своим помощникам

Сегодня в Верховной Раде приняли постановление № 4449 - народные депутаты временно удвоили месячный фонд для оплаты труда своих помощников. В декабре он составит 50 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан вместо установленных 25. Инициаторами проекта стали нардепы фракций Слуга народа, Батькивщина и ОПЗЖ.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Таким образом, за декабрь между помощниками одного народного депутата будут распределять 105 100 грн, а если помощник один – то эта сумма составит всю его зарплату.

Примечательно, что проект постановления был принят спустя день после его получения парламентом для рассмотрения.

20 июля 2020 года спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что у нардепов "нормальные зарплаты".

Читайте также: Высшее образование для помощника депутата обязательно. Но не для самих нардепов

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.