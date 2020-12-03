Утвердили за день. Нардепы в два раза подняли зарплаты своим помощникам
Сегодня в Верховной Раде приняли постановление № 4449 - народные депутаты временно удвоили месячный фонд для оплаты труда своих помощников. В декабре он составит 50 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан вместо установленных 25. Инициаторами проекта стали нардепы фракций Слуга народа, Батькивщина и ОПЗЖ.
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Таким образом, за декабрь между помощниками одного народного депутата будут распределять 105 100 грн, а если помощник один – то эта сумма составит всю его зарплату.
Примечательно, что проект постановления был принят спустя день после его получения парламентом для рассмотрения.
- 20 июля 2020 года спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что у нардепов "нормальные зарплаты".
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