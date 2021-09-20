Уволен замглавы Нацполиции. Он руководил следствием по делу Шеремета – Слідство.інфо
Первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль, который возглавлял следственно-оперативную группу по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, неделю назад подал декларацию перед увольнением с должности. Коваль считает, что причина его увольнения – политическая. Об этом сообщает Слідство.інфо со ссылкой на госреестр деклараций и комментарий Коваля.
Коваль подал декларацию перед увольнением 14 сентября.
В комментарии журналистам Коваль заявил, что считает свое увольнение политическим. "Причина увольнения наверное политическая. Потому что по работе вопросов нет", – ответил он журналисту в WhatsApp.
На вопрос, кому могло быть выгодно его увольнение, Коваль ответил: "Откровенно не знаю. Просто уволили".
По данным Нацагентства по предупреждению коррупции, декларацию перед увольнением подают в течение 20 рабочих дней после увольнения.
Согласно декларации Коваля, его последним рабочим днем было 20 августа этого года. Он также получил более 830 000 грн выплат после увольнения.
Коваль был назначен первым замглавы Нацполиции в сентябре 2019 года. Перед этим он возглавлял Департамент внутренней безопасности Нацполиции.
- Коваль также возглавлял криминальную полицию. Он, в частности, руководил следственно-оперативной группой, расследовавшей убийство Шеремета, и вел брифинг в декабре 2019-го, когда подозреваемыми назвали Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.
- 13 сентября сообщалось, что декларацию перед увольнением подал помощник начальника главного управления Нацполиции в Киеве, бывший народный депутат Евгений Дейдей.
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