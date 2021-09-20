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Уволен замглавы Нацполиции. Он руководил следствием по делу Шеремета – Слідство.інфо

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 20:57
Уволен замглавы Нацполиции. Он руководил следствием по делу Шеремета – Слідство.інфо - Фото
Евгений Коваль (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль, который возглавлял следственно-оперативную группу по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, неделю назад подал декларацию перед увольнением с должности. Коваль считает, что причина его увольнения – политическая. Об этом сообщает Слідство.інфо со ссылкой на госреестр деклараций и комментарий Коваля.

Коваль подал декларацию перед увольнением 14 сентября.

В комментарии журналистам Коваль заявил, что считает свое увольнение политическим. "Причина увольнения наверное политическая. Потому что по работе вопросов нет", – ответил он журналисту в WhatsApp.

На вопрос, кому могло быть выгодно его увольнение, Коваль ответил: "Откровенно не знаю. Просто уволили".

По данным Нацагентства по предупреждению коррупции, декларацию перед увольнением подают в течение 20 рабочих дней после увольнения.

Уволен замглавы Нацполиции. Он руководил следствием по делу Шеремета – Слідство.інфо

Согласно декларации Коваля, его последним рабочим днем ​​было 20 августа этого года. Он также получил более 830 000 грн выплат после увольнения.

Коваль был назначен первым замглавы Нацполиции в сентябре 2019 года. Перед этим он возглавлял Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

  • Коваль также возглавлял криминальную полицию. Он, в частности, руководил следственно-оперативной группой, расследовавшей убийство Шеремета, и вел брифинг в декабре 2019-го, когда подозреваемыми назвали Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.
  • 13 сентября сообщалось, что декларацию перед увольнением подал помощник начальника главного управления Нацполиции в Киеве, бывший народный депутат Евгений Дейдей.
Наталия Медведева
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увольнение Павел Шеремет Евгений Коваль
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