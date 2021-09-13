Помощник начальника главного управления Нацполиции в Киеве, бывший народный депутат Евгений Дейдей увольняется со службы. Дейдей фигурировал в скандале вокруг покушения на балканского наркобарона Радое Звицера в Киеве. Об этом сообщает Слідство.інфо.

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Журналисты ссылаются на поданную Дейдеем электронную декларацию перед увольнением с занимаемой должности, которая уже опубликована на сайте Нацагентства по предупреждению коррупции.

Как видно на скриншоте с сайта НАПК, декларация подана 07 сентября 2021 года в 21:42.

На сайте Нацполиции пока нет информации о его увольнении.

Редактор LIGA.net позвонила Дейдею с просьбой о комментарии, но он отказался.

26 мая 2020-го в центре Киева неизвестный расстрелял балканского наркобарона Радое Звицера. Иностранец получил пять пуль, но выжил.

27 мая на въезде в Одессу задержали четверых иностранцев, которых подозревают в покушении на убийство Звицера.

24 июня 2021 года журналисты Сліство.інфо заявили, что Дейдей организовал ввоз в Украину предполагаемых киллеров, которые совершили покушение на Звицера в Киеве.

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Наталия Медведева

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