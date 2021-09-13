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Скандал с киллерами наркобарона. Увольняется помощник главы полиции Киева – Слідство.інфо

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2021, 20:26
Скандал с киллерами наркобарона. Увольняется помощник главы полиции Киева – Слідство.інфо - Фото
Евгений Дейдей (Фото: LIGA.net)

Помощник начальника главного управления Нацполиции в Киеве, бывший народный депутат Евгений Дейдей увольняется со службы. Дейдей фигурировал в скандале вокруг покушения на балканского наркобарона Радое Звицера в Киеве. Об этом сообщает Слідство.інфо.

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Журналисты ссылаются на поданную Дейдеем электронную декларацию перед увольнением с занимаемой должности, которая уже опубликована на сайте Нацагентства по предупреждению коррупции.

Как видно на скриншоте с сайта НАПК, декларация подана 07 сентября 2021 года в 21:42.

На сайте Нацполиции пока нет информации о его увольнении.

Редактор LIGA.net позвонила Дейдею с просьбой о комментарии, но он отказался.

Читайте также: Война кланов и 200 кг кокаина. Кто такой Радое Звицер, которого расстреляли в центре Киева

Наталия Медведева
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увольнение евгений дейдей Радое Звицер﻿
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