Уволенному сегодня Зеленским главе Кировоградской ОГА сообщили о подозрении

Андрей Балонь (фото - facebook.com/andriibalon)

Сегодня, 26 июня, главе Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню и должностному лицу этой же ОГА, задержанным вчера детективами Национального антикоррупционного бюро, сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Об этом пишет пресс-служба НАБУ.

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По данным следствия, весной у председателя ОГА якобы возник преступный умысел о получении взятки от главы главного управления одного из органов исполнительной власти в области.

В НАБУ считают, что чиновник не хотел напрямую совершать эти действия и привлек сообщника - руководителя одного из подразделений облгосадминистрации.

Правоохранители заявляют, что сообщник, по указанию Балоня, озвучил требование: платить 110 000 грн ежемесячно, иначе в отношении чиновника, у которого требовали взятку, инициируют поднятие вопроса о соответствии занимаемой должности.

По данным НАБУ, впоследствии, подозреваемые увеличили свои требования, высказав желание получать ежемесячно 15% от официального оборота госструктур, которые находились в подчинении главного управления органа исполнительной власти. Учитывая показатели предыдущих периодов, речь шла о сумме около 1,8 млн грн.

В Бюро пишут, что по условиям "сделки", средства должны были передавать траншами. Первый - в 100 000 грн - передан в начале июня, что задокументировано в пределах досудебного расследования. После получения второго транша в 250 000 грн главу и чиновника ОГА разоблачили и задержали.

В НАБУ заявляют, что в ходе дальнейших следственных действий по месту работы и жительства подозреваемых были изъяты большие объемы наличности, происхождение которой пока неизвестно. Речь идет о более 4,5 млн грн, $320 000, 24 000 евро. Решается вопрос о наложении ареста на эти средства.

8 ноября 2019 г Зеленский назначил Балоня председателем Кировоградской ОГА. Балонь - бывший руководитель следственного управления МВД в Полтавской области, бывший заместитель главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева

Вчера НАБУ совместно с СБУ задержали Балоня и еще одно должностное лицо Кировоградской ОГА во время получения части взятки, общая сумма которой составляет 1,8 млн грн. По данным журналиста Юрия Бутусова, в день задержания Кабмин по обращению Офиса президента принял решение об увольнении Балоня с должности.

Сегодня президент Владимир Зеленский принял решение об отставке Балоня с должности главы Кировоградской ОГА.