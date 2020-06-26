Зеленский уволил подозреваемого в получении взятки главу Кировоградской ОГА

Президент Владимир Зеленский принял решение об отставке задержанного по подозрению во взятке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины информацию о том, что в окружении главы областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона. Закон один для всех. Поэтому когда я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным", - сказал Зеленский во время рамках рабочей поездки в Херсонскую область.
"Нет "наши - не наши". Украл - садись", - добавил он.