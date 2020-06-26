Зеленский уволил подозреваемого в получении взятки главу Кировоградской ОГА

Андрей Балонь (фото - facebook.com/andriibalon)

Президент Владимир Зеленский принял решение об отставке задержанного по подозрению во взятке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины информацию о том, что в окружении главы областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона. Закон один для всех. Поэтому когда я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным", - сказал Зеленский во время рамках рабочей поездки в Херсонскую область.

"Нет "наши - не наши". Украл - садись", - добавил он.

Балонь - бывший руководитель следственного управления МВД в Полтавской области, бывший заместитель главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева . 8 ноября 2019 г Зеленский назначил Балоня председателем Кировоградской ОГА.

Вчера НАБУ совместно с СБУ задержали Балоня и еще одно должностное лицо Кировоградской ОГА во время получения части взятки, общая сумма которой составляет 1,8 млн грн. По данным журналиста Юрия Бутусова, в день задержания Кабмин по обращению Офиса президента принял решение об увольнении Балоня с должности.