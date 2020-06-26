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Зеленский уволил подозреваемого в получении взятки главу Кировоградской ОГА

Зеленский уволил подозреваемого в получении взятки главу Кировоградской ОГА - Фото
Андрей Балонь (фото - facebook.com/andriibalon)
26.06.2020, 18:14

По словам президента, информацию о том, что в Кировоградской ОГА происходят "неправильные вещи", он получил от СБУ несколько дней назад

Президент Владимир Зеленский принял решение об отставке задержанного по подозрению во взятке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины информацию о том, что в окружении главы областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона. Закон один для всех. Поэтому когда я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным", - сказал Зеленский во время рамках рабочей поездки в Херсонскую область.

"Нет "наши - не наши". Украл - садись", - добавил он.

  • 8 ноября 2019 г Зеленский назначил Балоня председателем Кировоградской ОГА. Балонь - бывший руководитель следственного управления МВД в Полтавской области, бывший заместитель главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева
  • Вчера НАБУ совместно с СБУ задержали Балоня и еще одно должностное лицо Кировоградской ОГА во время получения части взятки, общая сумма которой составляет 1,8 млн грн. По данным журналиста Юрия Бутусова, в день задержания Кабмин по обращению Офиса президента принял решение об увольнении Балоня с должности.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Андрей Балонь Кировоградская ОГА
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