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06.02.2019, 23:24

Увольнение Аласании: Набсовет опубликовал протокол заседания

Увольнение Аласании: Набсовет опубликовал протокол заседания - Фото
аласания

Заседание состоялось 31 января

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Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины опубликовал протокол заседания, состоявшегося 31 января, на котором освободил Зураба Аласанию с должности председателя правления.

Согласно документу, на заседании присутствовали 14 из 16 членов Набсовета.

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Аласании вменяли то, что в обход устава НСТУ, он делегировал ключевые исполнительные функции директорату, создав параллельную правлению исполнительную структуру во главе с исполнительным директором, который превратился во второго человека в компании (с объемом полномочий больше, чем у членов правления) . За 15 месяцев (с июля 2017 до октября 2018 гг.) на оплату деятельности дублирующих органов было потрачено более 8 млн грн.

Далее член Набсовета Вячеслав Козак заявил, что под руководством Аласания компания ведет несбалансированную и противоречивую финансовую политику, у нее неупорядоченная финансовая отчетность.

Кроме того Аласанию обвинили в том, что под его руковдоством канал не осветил ряд важных событий (например, крестный ход за единую поместную церковь).

Далее Козак заявил, что под руководством Аласания компания внедряла неправильно понятый принцип "отстранение от власти", вплоть до полной деполитизации новостей.

По мнению Аласании, его увольнение из Суспільного связано с выходом программ Схеми и Наші гроші, а также "неконтролируемыми новостями".

Ранее сообщалось, что Набсовет уволил Аласанию из Суспільного. Сам Аласания сразу же заявил, что будет оспаривать это решение в суде.

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Теги: зураб аласания, НСТУ, суспільне
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