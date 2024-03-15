Увольнение Брагинского. Депутат Киевсовета: Этот скандал ударит по рейтингу Кличко и УДАРа

По словам Тараса Козака, Слуги народа уже пользуются этим, "разгоняя в Telegram-каналах новости"

Виктор Брагинский (Фото: Facebook)

Депутат Киевсовета от Голоса Тарас Козак, комментируя ситуацию с увольнением главы Киевского метрополитена Виктора Брагинского после расследования журналистов Bihus.Info, заявил LIGA.net, что этот скандал ударит по рейтингу УДАРа и лично мэра Виталия Кличко.

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"Брагинский – член команды Кличко. Понятно, что такие расследования бьют по политическому рейтингу УДАРа и лично мэра. Слуга народа уже пользуется этим. В своих Telegram-каналах разгоняют новости", – сказал Козак.

15 марта в Киевсовете состоялось заседание временной контрольной комиссии по состоянию киевского метро и аварии на перегоне "Лыбидская - Демеевская". В комиссию входит только один представитель Слуги народа – Андрей Витренко, объяснил депутат.

"A сегодня на заседании присутствовало пять членов СН. Они активно взялись", – отметил Козак.

Известно, что экспертиз о причинах аварии у депутатов еще нет – для этого нужно "докопать до самого тоннеля", говорит он. Но уже известно об отсутствии оперативных способов сообщить о проблемах.

"Нет никакой современной связи, чтобы оперативно сообщать о проблемах. Нет фото и видеофиксации, а сам журнал – где-то на станции. Это будто прошлый век. Можно было бы делать все это гораздо эффективнее", – высказался Козак.

14 марта 2024 года издание Bihus.Info опубликовало расследование, в котором утверждается, что бывшая супруга директора КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского, не имея соразмерных доходов, стала владелицей активов стоимостью в миллион долларов, а сам Брагинский декларирует удивительные денежные подарки от родных.

После публикации расследования Виталий Кличко заявил, что Брагинский должен быть отстранен от исполнения обязанностей директора столичного метро, а фактами, обнародованными в расследовании, должны заниматься правоохранительные органы.

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