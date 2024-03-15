Звільнення Брагінського. Депутат Київради: Цей скандал вдарить по рейтингу Кличка й УДАРу

За словами Тараса Козака, Слуги народу вже користуються цим, "розганяючи у Telegram-каналах новини"

Віктор Брагінський (Фото: Facebook)

Скандал зі звільненням очільника Київського метрополітену Віктора Брагінського після розслідування журналістів Bihus.Info вдарить по рейтингу УДАРу і особисто мера Віталія Кличка. Таку думку у коментарі LIGA.net висловив депутат Київради від Голосу Тарас Козак.

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"Брагінський – член команди Кличка. Зрозуміло, що такі розслідування б'ють по політичному рейтингу УДАРу й особисто мера. Слуга народу вже користується цим. У своїх Telegram-каналах розганяють новини", – сказав Козак.

15 березня у Київраді відбулося засідання тимчасової контрольної комісії щодо стану київського метро й аварії на перегоні "Либідська – Деміївська". До комісії входить тільки один представник Слуги народу – Андрій Вітренко, пояснив Козак.

"A сьогодні на засіданні були присутні п'ять членів СН. Вони активно взялися", – зазначив депутат.

Відомо, що експертиз про причини аварії у депутатів ще немає – для цього "треба докопати до самого тунелю", каже Козак. Але вже відомо про відсутність оперативних способів повідомити про проблеми.

"Немає жодного сучасного зв'язку, щоб оперативно повідомляти про негаразди. Немає фото- і відеофіксації, а сам журнал – десь на станції. Це ніби минуле століття. Можна було б робити все це значно ефективніше", – висловився він.

14 березня 2024 року видання Bihus.Info опублікувало розслідування, в якому стверджується, що колишня дружина директора КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського, не маючи співмірних доходів, стала власницею активів вартістю в мільйон доларів, а сам Брагінський декларує дивні грошові подарунки від рідні.

Після публікації розслідування Віталій Кличко заявив, що Брагінський має бути відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро, а фактами, оприлюдненими в розслідуванні, повинні займатися відповідні правоохоронні органи.

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